Plus Cochem Kreisliga B Staffel 8: Zwei Neue für Eifelhöhe, Braun fällt lange aus Bei den COC-Teams der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 hat es in der Winterpause keine großen Veränderungen gegeben. Vor allem die Kellerkinder hoffen im Abstiegskampf eher auf die Rückkehr ihrer Rekonvaleszenten als auf externe Neuzugänge. Von Nico Balthasar

SV Ulmen Spitzenreiter Ulmen hat noch keinen Punkt abgegeben und blickt dem Aufstieg in die A-Klasse entgegen. Dementsprechend sieht Trainer Mario Sungen keinen Bedarf an Veränderungen im Kader. Er will die Erfolgsstory über den Sommer hinaus mit dem Verein fortschreiben. „Ich habe für kommende Saison schon zugesagt und mache als Trainer ...