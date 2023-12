In der Fußball-Kreisliga B Staffel 8 sind die Spiele des 17. Spieltags dem Wintereinbruch zum Opfer gefallen. Der Platz in Auderath (gegen Daun) ist genauso wenig bespielbar wie jene in Ulmen (gegen Lutzerather Höhe) oder in Gillenfeld bei der Begegnung Darscheid gegen Vordereifel II.