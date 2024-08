Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 14: Peterswald mit neuen Kabinen im „Wohnzimmer“ gegen Baldenau

Von Nico Balthasar

i Schaut von der Bank aus genau hin: Trainer Daniel Konrath und die Zeller Reserve sind am Sonntag beim SV Strimmig zu Gast. Foto: Sascha Berkele

Am dritten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 reisen die SG Hunsrückhöhe (nach Longkamp) und der SSV Ellenz-Poltersdorf (nach Gonzerath) zum Top-Duo der Liga. Derbys stehen in Traben-Trarbach (gegen Mont Royal Enkirch) und in Mittelstrimmig (gegen Zell II) an. Peterswald (gegen Baldenau) und Kirchberg III (gegen Blankenrath II) eröffnen am heutigen Samstag den Spieltag.