Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 14: Kirchberg III macht sich gegen Morscheid auf was gefasst

Von Nico Balthasar

Den vierten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 eröffnet die Zeller Reserve bereits am Freitagabend (19.30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den SV Longkamp. Die Partien des Spitzenduos aus Strimmig (Derby bei Blankenrath II) und Hunsrückhöhe (Derby in Belg gegen Peterswald) folgen am Samstag (18 Uhr), während Mont Royal Enkirch und Ellenz-Poltersdorf ihre Heimaufgaben am Sonntag (14.30 Uhr) erledigen müssen.