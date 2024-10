Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 14: Hitziges 4:2 von Hunsrückhöhe in Ellenz-Poltersdorf – Strimmig 4:1

Von Nico Balthasar

Tabellenführer Strimmig hat auch am neunten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 beim SV Gonzerath gewonnen und führt das Klassement weiter mit fünf Punkten Vorsprung auf die SG Hunsrückhöhe an, die das am Ende hitzige Verfolgerduell beim SSV Ellenz-Poltersdorf mit 4:2 für sich entschied.