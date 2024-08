Kreisliga B Staffel 14: Hambuch/Kaifenheim betritt wieder Neuland – FV Engers II kommt

Als einziger Vertreter aus dem Fußballkreis Hunsrück/ Mosel geht die SG Hambuch/Kaifenheim/Brohl/Brachtendorf/Forst in der Kreisliga B Staffel 4, die vom Kreis Westerwald/Wied geleitet wird, an den Start und betritt damit einmal mehr Neuland. Zum Auftakt ist der FV Engers II am Samstag um 17.15 Uhr zu Gast in Brohl.

Anzeige

SG-Trainer Stephan Schikora weiß noch nicht so genau, was er von der Klasse insgesamt und vom Auftaktgegner im Speziellen halten soll: „Wir müssen mal gucken, bei einer Zweiten ist es immer so eine Sache, was von oben runterkommt. Ein paar Informationen habe ich mir aber eingeholt. Es ist ein Heimspiel – und das wollen wir wie immer gewinnen.“ Eine Partie der Staffel 4 fand schon am Donnerstagabend statt: Der TuS Hausen gewann beim SV Melsbach mit 5:2. ba