Kreisliga B Staffel 12: Verfolgerduell für Eifelhöhe eröffnet den neunten Spieltag

i Die SG Eifelhöhe (blaue Trikots, mit Volodymyr Tsisovskyi) gastiert am heutigen Freitag bei der SG Boos/Weiler. Die SG Auderath/Alflen (mit Niklas Hammes) hat am Sonntag Heimrecht gegen die SG Hocheifel Adenau. Foto: Alfons Benz

Das Verfolgerduell SG Boos/Weiler (4.) gegen SG Eifelhöhe (3.) eröffnet am Freitag (19.30 Uhr) auf dem Rasen in Weiler bei Monreal den neunten Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 12. Vordereifel II (11.) gastiert am Samstag in Darscheid (6.), Auderath (8.) empfängt am Sonntag Hocheifel Adenau (7.).