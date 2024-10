Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 12: Strimmig und Peterswald leeren die Morbacher Tankstelle gemeinsam

Von Nico Balthasar

i Am Sportlerheim des SSV Ellenz-Poltersdorf fand das alljährliche Oktoberfest statt. Die vielen Gäste bekamen auch noch Fußball geboten. Gastgeber SSV (blaue Trikots, von links mit Rainer Lenz und Janis Vanzetta) schlug den SV Blankenrath II (mit Florian Schljundt) knapp mit 2:1 und bleibt Tabellenvierter. Foto: Sascha Berkele

Spitzenreiter Strimmig ist am elften Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 ein weiteres Mal tadellos geblieben und baute seinen Vorsprung an der Spitze wieder auf fünf Punkte auf Verfolger Hunsrückhöhe (2:2 in Morscheid) aus. Lokalrivale Peterswald-Löffelscheid ist derweil nach einem Auswärtssieg in Gonzerath die Mannschaft der Stunde.