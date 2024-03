Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 11: Tabellenführer Hambuch patzt erneut – Wer schnappt sich Platz 1?

Von Mirko Bernd

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 schwächelt der Tabellenführer gerade gewaltig: Die SG Hambuch verlor an Gründonnerstag zum dritten Mal in Folge und droht am Karsamstag die Spitzenposition zu verlieren. Gleich drei Mannschaften, die heute spielen, haben die Chance dazu – und auch die vierte könnte sich wieder in Stellung bringen im Aufstiegskampf.