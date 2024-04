Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 11: Spitzenreiter Sargenroth begrüßt „Spitzenteam-Schreck“ Strimmig

Von Nico Balthasar

Die sechs Duelle des 19. Spieltags in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 verteilen sich auf Samstag und Sonntag. Am Samstag steigt in Sohren das Verfolgerduell zwischen den Gastgebern und Ellenz-Poltersdorf, der Verlierer dürfte sich aus dem Aufstiegsrennen verabschieden. Auch das richtungsweisende Derby im Abstiegskampf zwischen Peterswald und Blankenrath II wird schon am Samstag angepfiffen. Die restlichen Partien folgen am Sonntag. Der Tabellenzweite SG Hambuch hat spielfrei.