Kreisliga B Staffel 11: Sohrens Grippewelle nach Finaleinzug, Partie bei Soonwald verlegt

Die SG Buch/Bell/Mörsdorf (links Michael Huth) fährt nach dem 0:0 gegen Dickenschied/Gemünden (mit Tim Fröhlich und Torwart Niko Gleissner) am Sonntag nach Ellenz-Poltersdorf. Dickenschied empfängt am Sonntag in Gemünden die SG Hambuch zum Hit. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter