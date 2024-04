Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 11: Sargenroth besiegt Favoritenschreck Strimmig und baut Führung aus

Von Nico Balthasar

i Die SG Buch/Bell/Mörsdorf (links Damian Ochmann) und die SG Dickenschied/Gemünden um Niclas Kiefer trennten sich in Buch mit einem torlosen Unentschieden. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter

Der siegreiche Spitzenreiter Sargenroth konnte seinen Vorsprung an der Spitze am 19. Spieltag der Fußball- Kreisliga B Staffel 11 auf vier Zähler ausbauen. Allerdings haben sowohl Hambuch (spielfrei) als auch Dickenschied (0:0 in Buch) weiterhin ein Spiel weniger bestritten als der aktuelle Tabellenführer.