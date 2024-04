Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 11: Kaspar schießt Sargenroth mit Viererpack gegen Sohren an Spitze

i Patrick Kaspar (hinten, mit NUmmer 8 Marc Caspar) war der Mann des Tages in Unzenberg, er steuerte alle vier Treffer seiner SG Sargenroth beim 4:1 gegen die SG Sohren bei. Sargenroth übernahm damit Tabellenführung. Foto: Christian Kiefer

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 ist die Tabellenspitze nach der 2:3-Niederlage der SG Hambuch an Gründonnerstag gegen die SG Soonwald/Simmern und nach den Ergebnissen in den beiden Nachholspielen an Karsamstag acht Spieltage vor Saisonende noch enger zusammengerückt. Die Top Sechs trennen nur noch fünf Punkte, auch der SSV Ellenz-Poltersdorf ist nach dem 2:1 bei der SG Hunsrückhöhe nun mittendrin im Rennen.