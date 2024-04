Plus Simmern/Cochem Kreisliga B Staffel 11: 5:1 in Simmern, Peterswald hofft wieder – 21. Spieltag steht an Am 21. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 hat der Spitzenreiter SG Sargenroth/Unzenberg/Mengerschied in der 13 Teams umfassenden Liga spielfrei und kann zusehen, wie sich die Konkurrenz im Titelrennen anstellt. Der Tabellenzweite Dickenschied/Gemünden könnte den Sargenrothern mit einem Sieg sogar die Tabellenführung abluchsen, hat aber eine anspruchsvolle Aufgabe bei Verfolger Hunsrückhöhe zu bewältigen. Lesezeit: 3 Minuten

Die Begegnung zwischen der SG Buch und der SG Hambuch wurde auf den kommenden Donnerstag (25. April) verlegt, an dem Abend steigt auch in Holzbach mit Soonwald/Simmern gegen Sohren/Büchenbeuren ein weiteres Nachholspiel. Schon am Samstag geht im Abstiegskampf ein echtes Sechs-Punkte-Spiel zwischen Peterswakd und Kirchberg III über die Bühne. Peterswald feierte ...