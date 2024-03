Plus Simmern Kreisliga B Staffel 10: Spitzen-Duo Karbach II und Weiler feiert Kantersiege Von Nico Balthasar i Zur Pause führte der Tabellendritte SG Ehrbachtal Ney (in Rot) mit 3:0 gegen den Lokalrivalen SSV Buchholz, alles sah nach einem klaren Sieg der favorisierten Gastgeber aus. Aber dann berappelte sich der Tabellenvorletzte Buchholz und kam bis auf 3:2 heran. Zum Ausgleich reichte es für den SSV nicht mehr, der Aufsteiger hat weiter fünf Zähler Rückstand auf das rettende Ufer. Ehrbachtal liegt vier Zähler hinter dem Spitzenduo Karbach II und Weiler. Foto: Mark Dieler Nur sechs der ursprünglich sieben angesetzten wurden am 17. Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 angepfiffen. Das Duell der Morshausener Reserve bei Mosel Löf II wurde auf Wunsch der Morshausener wegen Personalmangel verlegt. Sportlich gab es keine Überraschung. Das Top-Duo gewann seine Partien deutlich, die letzten fünf Teams der Tabelle holten keine Punkte. Lesezeit: 3 Minuten

SG Liebshausen/Mörschbach/ Argenthal II - SG Laudert/Lingerhahn/Horn/Kisselbach 3:1 (0:0). Liebshausens Coach Jens Leininger freute sich eigenem Bekunden nach „tierisch“ über den Sieg. Auch weil seine Umstellungen in der Pause fruchteten und in zwei schnellen Treffern nach Wiederanpfiff mündeten. „Vielleicht war Laudert davon überrascht. Wir haben schon in der ersten Hälfte ...