Das 1:1 vor Ostern im Kellerduell schmeckte eher dem TuS Ellern (in Grün-Schwarz, am Ball Elias Badamsin) als dem Gastgeber SSV Buchholz (rechts mit Kapitän Marco Wolter), der weiter auf den ersten Heimsieg wartet. Am Sonntag (12.30 Uhr) muss der Tabellenvorletzte Buchholz auswärts ran und könnte mit einem Sieg beim Fünftletzten TuS Rheinböllen II den Rückstand auf das rettende Ufer auf zwei Zähler verkürzen. Der Viertletzte Ellern, der vier Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone hat, fährt am Sonntag (14.45 Uhr) nach Ney und hofft beim Dritten Ehrbachtal auf eine Überraschung. Foto: Mark Dieler