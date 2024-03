Plus Simmern

Kreisliga B Staffel 10: Morshausen II freut sich auf die Burgener Asche – Top-Duo auswärts

Von Nico Balthasar

i Auf das Derby gegen Niederburg II aus der Vorwoche blickt Björn Laux (Mitte) gerne zurück, das gewann die von ihm trainierte Oberweseler Reserve mit 1:0. Aufs Hinspiel gegen den Wochenendgegner Kastellaun blickt er dagegen nicht so gerne zurück, das endete 4:1 für die SG. Foto: #ckpicture

In der Fußball-Kreisliga B Staffel 10 bahnt sich bei noch zehn ausstehenden Partien ein ganz enges Meisterrennen zwischen Karbach II und Weiler an. Das Top-Duo hat am 17. Spieltag Gegner aus der unteren Tabellenhälfte vor der Brust.