Kantersiege für Vordereifel Herresbach und Weiler/Boos

In der Kreisliga B 12 landeten sowohl die FSG Vordereifel Herresbach als auch die SG Weiler/Boos Kantersiege.

FSG Vordereifel Herresbach – SG Auderath/Alflen 4:0 (2:0). Die FSG kletterte durch den dritten Sieg in Folge auf den vierten Tabellenplatz. Luca Kohl (8., 24.) in der ersten Hälfte sowie Fabian Theisen (72.) und David Nürenberg (86.) schossen die Hausherren zu einem ungefährdeten Heimsieg. „Eine durchweg konzentrierte Leistung, bei der wir noch einige Chancen liegen gelassen haben“, urteilte FSG-Coach Dirk Freudendahl.

SG Vordereifel Müllenbach II – SG Weiler/Boos 0:7 (0:1). Durch den Erfolg stürmte Weiler auf den zweiten Platz. Nach Niklas Webers Pausenführung (6.) brach Patrick Brathuhn-Möbius den Willen der Hausherren in der 50. Minute mit dem 2:0 endgültig. Weilers Toptorjäger Brathuhn-Möbius legte in der Folgezeit stolze vier Treffer nach (53., 62., 70., 83.), zudem markierte Peter Jegel das zwischenzeitliche 5:0 (68.). „Der Sieg ist auch in der Höhe verdient“, freute sich Weilers Trainer Michael Gundert. jam