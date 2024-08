Herresbach mit breiter Brust – Weiler/Boos spielt schon Freitag

In der Fußball-Kreisliga B12 ist die SG Weiler/Boos bereits heute Abend gefordert. Für die FSG Vordereifel Herresbach steht am Samstag ein Heimspiel auf dem Programm.

SG Auderath/Alflen – SG Weiler/Boos (Fr., 19 Uhr). Ein geschossenes Tor, keines kassiert und vier Punkte auf der Habenseite. Die SG Weiler/Boos ist in den bisherigen zwei Partien zwar minimalistisch, aber dennoch sehr erfolgreich unterwegs. Nun geht's zur noch punktlosen SG Auderath/Alflen. Weilers Trainer Michael Gundert will den Gegner aber keinesfalls unterschätzen: „Letzte Saison haben wir uns dort in beiden Spielen schwergetan. Nichtsdestotrotz wollen wir drei Punkte mitnehmen.“

FSG Vordereifel Herresbach – TuS Ahbach II (Sa., 17 Uhr). Nach dem deutlichen Sieg gegen Neunkirchen/Steinborn II (6:1) geht Herresbach mit breiter Brust ins kommende Heimspiel. Trainer Dirk Freudendahl will nachlegen: „Der Gegner ist wieder eine große Unbekannte, zumal deren erste Mannschaft Bezirksliga spielt und rein theoretisch die Zweite unterstützten könnte. Wir haben vergangene Woche aber genügend Selbstvertrauen getankt, um den ersten Heimsieg einzufahren.“ jam