Heimspiel für Herresbach – Boos/Weiler spielt auswärts

Sowohl die SG Weiler/Boos als auch die FSG Vordereifel Herresbach haben sich in der Fußball-Kreisliga B 12 im oberen Tabellendrittel festgesetzt. Damit es noch weiter nach oben geht, benötigen beide Mannschaften am Wochenende Siege.

FSG Vordereifel Herresbach – SG Auderath/Alflen (Sa., 17 Uhr). Die FSG Vordereifel geht als Favorit in dieses Duell. Nach der Galavorstellung des vergangenen Wochenendes gegen Darscheid (6:1) will FSG-Coach Dirk Freudendahl unbedingt nachlegen: „Wenn wir an die Leistung der Vorwoche anknüpfen können, sollte uns das auch gelingen.“

SG Vordereifel Müllenbach II – SG Boos/Weiler (So., 12.30 Uhr). Die Kombinierten aus Weiler und Boos konnten am Mittwochabend ihr Nachholspiel bei der SG Bongard deutlich für sich entscheiden und dadurch Rang drei in der Tabelle erobern. Nun gastiert die Elf von Trainertrio Gundert, Knechtges und Diederich am frühen Sonntagnachmittag beim Tabellenachten Vordereifel Müllenbach II. „Personell ist die Lage weiter angespannt, allerdings konnten wir die Ausfälle gegen Bongard bereits gut kompensieren“, berichtet Weilers Trainer Michael Gundert. jam