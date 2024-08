Plus Kreis Neuwied Grenzbachtals Trainer Mario Strnad bittet um Geduld: Neuaufbau nach 15 Abgängen Von Daniel Korzilius Nach einer ersten Orientierungsphase bilden sich in den Staffeln 2, 3 und 4 der Fußball-Kreisliga B erste Trends, welche Teams in der Tabelle nach oben oder unten schauen müssen. Lesezeit: 1 Minute

Kreisliga B 2 Nach zwei Meisterschaften in Folge dreht der SV Meudt auch in der Kreisliga B auf und hat nach drei Spieltagen bereits 14 Treffer erzielt. Bei der SG Grenzbachtal Marienhausen/Roßbach/Mündersbach bittet Trainer Mario Strnad vor der Partie in Berod bei Wallmerod (So., 15 Uhr) um Geduld: „Wir müssen 15 Abgänge ...