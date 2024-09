Plus Kreis Neuwied

Glos schießt SV Rheinbreitbach an die Spitze – Rengsdorf besiegt Güllesheim

Von Daniel Korzilius

i Einen 7:0-Kantersieg landeten die B-Klassenfußballer des SV Rengsdorf (in Schwarz) im Heimspiel gegen den SV Güllesheim. Foto: Jörg Niebergall

Der SV Rheinbreitbach hat am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B3 mit 6:0 gegen den SV Windhagen II gewonnen und die Tabellenführung erobert. Der bisherige Spitzenreiter SSV Weyerbusch kam beim Aufsteiger SG Vettelschoß II nicht über ein 1:1-Unentschieden hinaus. Für den SV Güllesheim sieht es düster aus: Nach dem 0:7 in Rengsdorf hat das Schlusslicht in acht Spielen bereits 42 Gegentreffer kassiert.