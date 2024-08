Plus Kreis Neuwied

FV Engers II spielt wieder in der B-Klasse: Oberligareserve ist nach zwölf Jahren zurück

Von Daniel Korzilius

i Die SG Feldkirchen/Hüllenberg (ganz in Rot) eröffnet die Saison 2024/2025 auswärts beim FC Alemannia Plaidt II. In der Vorsaison trotzte die Mannschaft von SG-Trainer Stefan Linnig am 14. April dieses Jahres dem späteren Meister und Kreisliga A-Aufsteiger, DJK Plaidt (blaue Trikots) vor 250 Zuschauern in Hüllenberg beim 2:2 (1:2) einen Punkt ab. Foto: Jörg Niebergall

An diesem Wochenende beginnt die neue Fußballsaison in der Kreisliga B. Mannschaften aus dem Kreis Neuwied treten in der Spielzeit 2024/2025 in drei verschiedenen Staffeln an, in der B 2 nur die Spielgemeinschaft Grenzbachtal, zu der der JSV Marienhausen gehört, in der B 3 und der B 4. Das Startprogramm: