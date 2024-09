Plus Simmern/Cochem Fünf Punkte Vorsprung: SV Strimmig enteilt der Konkurrenz in der B Staffel 14 Von Nico Balthasar Mit einem 2:1-Derbysieg gegen Peterswald am achten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 14 hat Spitzenreiter Strimmig seinen Vorsprung schon auf fünf Punkte ausgebaut, weil das Verfolgerduell Hunsrückhöhe gegen Mont Royal Enkirch 2:2 endete. Lesezeit: 3 Minuten

Zwischen Platz sechs und sieben liegen in der B 14 aktuell vier Punkte, ein halbes Dutzend der Teams scheint nach oben blicken zu dürfen, der Rest der Liga dürfte gegen den Abstieg spielen. Zwei Teams müssen am Saisonende runter in die C-Klasse. SV Blankenrath II - FC Traben-Trarbach 0:3 (0:1). Die ...