Plus Kruft Ergebnisse der Staffel B5: DJK Plaidt verliert Top-Spiel in Unterzahl – TV Kruft verliert Kellerduell Von Jan Müller i DJK Plaidt verliert Top-Spiel in Unterzahl Foto: Tobias Jenatschek Das Aufstiegsrennen in der Kreisliga Staffel B5 ist wieder spannender geworden. Dafür sorgte Verfolger Rengsdorf mit einem verdienten Sieg im Spitzenspiel gegen Ligaprimus DJK Plaidt. Wichtige „Big Points“ im Kampf um den Klassenerhalt feierten hingegen der CSV Neuwied und die Reserve des SSV Heimbach-Weis. Lesezeit: 4 Minuten

SG Eich/Nickenich/Kell II – SV Melsbach 1:2 (0:0) Die Eicher Reserve hat ihr erstes Spiel des Jahres verloren und ist durch Siege der Konkurrenz auf einen Abstiegsplatz gerutscht. Am Freitagabend fielen die Tore erst in Halbzeit zwei. Melsbachs Luca Schaback brachte die Gäste nach einer Stunde in Front, ehe Joshua Böttcher ...