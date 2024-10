Plus Region

Duo am Tabellenende steht abermals auf verlorenem Posten

i Ein typisches Bild: Jannis Kuhmann (Mitte) und seine Kumpels von der SG BIrlenbach/Schönborn II mussten Fabio Civitate und Co. vom Titelanwärter SG Aar-Einrich zumeist hinterherlaufen. Foto: Andreas Hergenhahn

In der Kreisliga B5 marschierte das Spitzentrio im Gleichschritt weiter, während am Tabellenende das sieglose Duo Linde Berndroth und SG Birlenbach/Schönborn II abermals auf verlorenem Posten stand. In der B6 kassierte die Osterspaier Reserve eine 0:9-Abreibung in Güls, leer gingen auch der SV Braubach und FSV RW Lahnstein sowie in der Staffel 7 die SG Arzbach/Nievern aus.