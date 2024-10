Plus Westum/Kripp

Drei Teams haben Tabellenführung im Blick – Sinzig ist Favorit im Derby

Von Lutz Klattenberg

i Auch wenn Walporzheims Nico Schooß (blaues Trikot) hier die Lufthoheit hat, ging die Partie gegen Sinzig mit 0:5 verloren. Auch in das Spiel gegen den TuS Kottenheim geht die SG als Außenseiter. Foto: Vollrath

Mit einem Sieg gegen die SG Ahrtal Insul in der vorgezogenen Partie des 10. Spieltages in der Kreisliga B 8 hat die SG Westum/Löhndorf II, zumindest vorübergehend, die Tabellenspitze übernommen. Gleich drei Teams könnten die Westumer aber schon an diesem Wochenende wieder verdrängen.