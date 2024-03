Plus Region

DJK Plaidt will in die Erfolgsspur zurück – Für Kruft rückt der Abstieg näher

Von Jan Müller

i Der TV Kruft (vorn) muss in Melsbach ran. Foto: Tobias Jenatschek

In der Kreisliga Staffel B 5 steht für Tabellenführer DJK Plaidt das zweite Topspiel in Folge auf dem Programm. Eingeläutet wird das Wochenende bereits am Freitag mit einem Duell zweier Reserveteams.