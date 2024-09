Dernau ist binnen 48 Stunden doppelt gefordert – GSG II trifft Ex-Kollegen

Es sieht so aus, also würde Kripps Niklas Kath (vorn in Rot) von Niederzissens Kapitän Marco Schwarz etwas unsanft gebremst – Fakt ist: Kripp hat das B-Klassen-Duell 4:0 gewonnen und spielt an diesem Freitagabend bei der SG Ahrtal Insul. Für Niederzissen geht's am Sonntag mit einem Heimspiel gegen Mendig II weiter. Foto: Vollrath