Plus Kreis Neuwied Derby am Wasserturm: Engerser Oberligareserve erwartet Heimbach-Weiser Zweite Von Daniel Korzilius In der Fußball-Kreisliga B 3 und B 4 steht an diesem Wochenende der zweite Spieltag der Saison 2024/2025 an. Lesezeit: 2 Minuten

Kreisliga B 3 Tabellenletzter gegen Tabellenerster heißt es beim Aufsteigerduell SV Windhagen II gegen SG Vettelschoß/St. Katharinen II (So., 12 Uhr). In der Vorsaison in der Kreisliga C gewann Vettelschoß II das Hinspiel in Windhagen mit 4:1, im Rückspiel drehte der SVW den Spieß um und siegte 3:2. Die SG Puderbach/Daufenbach/Urbach-Dern-bach/Raubach II ...