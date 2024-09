Plus Simmern

Das Spitzenspiel der B Staffel 9 steigt in Neuerkirch: Biebertal empfängt Dickenschied

Von Nico Balthasar

i Richtig zur Sache geht es am achten Spieltag der B Staffel 9 für Soonwald (in Rot mit Eric Jaroschenko) bei der Argenthaler Reserve und für Niederburgs Reserve mit Andrei Richmeier daheim gegen Buch. Foto: B&P Schmitt

Schon am Samstag steigt das Spitzenspiel des achten Spieltags der Fußball-Kreisliga B Staffel 9: Auf dem Hartplatz in Neuerkirch trifft der formstarke Absteiger Biebertal auf Klassenprimus Dickenschied. Verfolger Weiler kann am Sonntag nachziehen, hat aber eine unangenehme Aufgabe vor der Brust. Die Partie TuS Rheinböllen II gegen die SG Ehrbachtal Ney wurde auf den 9. Oktober verlegt.