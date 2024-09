Boos/Weiler beendet Mini-Krise, Herresbach verliert Derby

Während sich die SG Weiler/Boos in der Fußball-Kreisliga B 12 über eine dreifach Punkteausbeute freuen durfte, zog die FSG Vordereifel Herresbach im Derby den Kürzeren.

SG Weiler/Boos – TuS Ahbach II 3:0 (1:0). Weiler/Boos hat nach zwei sieglosen Spielen wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. Gegen Ahbach II markierte Lukas Wagner bereits nach 15 Sekunden die Führung. In Durchgang zwei erhöhte Wagner nach 66 Minuten auf 2:0, ehe Michael Daub in der 87. Minute den 3:0-Endstand herstellte. „Bei konsequenter Chancenverwertung hätte es noch höher ausgehen können, der Sieg ist demnach hochverdient“, befand Weilers Trainer Michael Gundert.

FSG Vordereifel Herresbach – SG Hocheifel 23 0:1 (0:0). In einem Duell auf Augenhöhe entschied eine Standardsituation, die Fabian Hideg in der 58. Minute zum 1:0 nutzte, die Partie. Vordereifels Coach Dirk Freudendahl sagte: „Ein typisches 0:0-Spiel, bei dem wir aber zu viele Fehler gemacht haben.“ jam