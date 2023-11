B-Klassen: TuS Heistenbach peilt im Derby am Lahnblick Zählbares an

Während sich an der Tabellenspitze der Kreisliga B7 mit der SG Elbert/Horbach, der SG Aar-Einrich und der SG Unterwesterwald ein Trio bereits etwas vom Rest des Feldes abgesetzt hat, ringt am anderen Ende der Rangliste der TuS Heistenbach am Altendiezer Lahnblick um die Chance, im Frühjahr mir einem wie auch immer gearteten Kraftakt doch noch das drohende Abrutschen in die unterste Klasse verhindern zu können.