Plus Region B-Klassen aus Rhein-Lahn-Sicht: Schiedsrichter sagt beim Derby in Braubach gleich zweimal Stopp Von Stefan Nink i Braubachs Adriano Bilo setzt hier gegen Lahnsteins Moritz Clos zum spektakulären Fallrückzieher an. Bilo sorgte in einer turbulenten Partie zwar für den zwischenzeitlichen Ausgleich der Marksburgstädter, doch letztlich nahm der bis dahin sieglose Gast die begehrten drei Punkte mit an die Flussmündung. Foto: Andreas Hergenhahn Die Verfolger warteten erneut vergeblich auf einen Ausrutscher des Primus: Zwar tat sich die Burgschwalbacher Reserve beim 1:0-Sieg in Dahlheim recht schwer, doch unter dem Strich setzte das Team vom Märchenwald seine Erfolgsserie fort und bleibt in der B5 unangefochten an der Tabellenspitze. Lesezeit: 3 Minuten

In der Staffel 6 ging es beim Nachbarschaftsduell in Braubach hoch her, der FSV RW Lahnstein feierte hier den ersten Dreier der Runde. Die SG Arzbach hat sich in der B7 mit dem 3:1 in Hillscheid Luft verschafft. B5 SG Rheinhöhen II - TuS Burgschwalbach II 0:1 (0:0). Mächtig strecken musste sich ...