Plus Rhein-Lahn

B-Klasse aus Rhein-Lahn-Sicht: Für SG Aar-Einrich ist ein erneuter Punktverlust tabu – Popp-Elf gegen Nassau

i Während Berndroths Florian Pätzold (links) mit dem FC Linde die SG Unterwesterwald erwartet, peilt Jan Schuldheis (Mitte) mit der SG Aar-Einrich schon am Freitag einen Heimsieg gegen Nassau an. Foto: Roman Kosmann

Der 2. Spieltag der Fußball-Kreisliga B wird in allen drei Staffeln mit Rhein-Lahn-Beteiligung bereits am Freitagabend eingeläutet. Dabei steigt in der Staffel 5 in Hahnstätten ein Top-Spiel zweier Teams, die zu den heißesten Aufstiegskandidaten zu zählen sind.