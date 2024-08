Plus Kreis Rhein/Ahr

B8: Saisonstart in abgespeckter Version – Niederzissen lässt aufhorchen – Sinzig muss sich wohl umgewöhnen

Von Lutz Klattenberg

i Der SV Kripp (in Rot, hier beim Turnier in Gönnersdorf gegen den FC Plaidt/1:3) bekommt es zum Saisonauftakt zu Hause mit der SG Walporzheim/Bachem zu tun. Foto: Vollrath

Die Fußball-Kreisliga Ahr B 8 steht in den Startlöchern. Spieltag eins wird aber direkt ein wenig ausgebremst. Gleich bei drei der sieben Begegnungen einigten sich die Teams auf eine Spielverlegung. So bleiben nur vier Partien an drei Tagen.