Plus Kreis Rhein/Ahr

B8: Gleich drei Dernauer treffen dreimal bei 11:0-Schützenfest – Grafschaft überrascht gegen Walporzheim

Von Lutz Klattenberg

i Die Reserve des TuS Oberwinter (links Fabian Gilles, der nach rund einer Stunde Gelb-Rot sah) hatte gegen die Zweitvertretung der SG Westum/Löhndorf (am Ball Calvin Redzma) das Nachsehen. Foto: Vollrath

Geizten die Teams in der Fußball-Kreisliga B Ahr Staffel 8 in den ersten drei Partien des Spieltags noch ein wenig mit den Toren, so wurde es am Sonntag unterhaltsam. Spitzenreiter SG Dernau/Mayschoß legte mit einem 11:0 gegen Schlusslicht SG Bad Breisig/Inter Sinzig II vor.