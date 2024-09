Plus Westerwald

B7: Horressen hängt auch Verfolger Mülhofen ab – Steffen Teske schießt die Lion's zum Sieg

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

i Seine Hilgerter kamen zu spät auf Touren: Trainer Vadim Fuchs. Foto: Rosbach

Ein Trio aus dem Westerwald gibt in der Kreisliga B 7 den Ton an. Dabei nutzte der FC Lion's die Chance, um sich an der SG Nauort vorbei auf Platz zwei vorzuschieben. An der Spitze thront Überflieger SG Horressen.