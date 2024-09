Plus Region

B5: SG Aar-Einrich gibt am Märchenwald einen 3:1-Vorsprung noch aus der Hand

i NicoBausch_SebastianWagenbrenner Foto: ANDREAS HERGENHAHN

Die Weste bleibt weiß: Mit dem 4:3-Derbyerfolg gegen die SG Aar-Winrich hat die Reserve der TuS Burgschwalbach in der Staffel 5 der Kreisliga B eine weitere Duftmarke gesetzt und den ambitionierten Nachbarn um stattliche sieben Zähler distanziert. Die Partie der Nassovia gegen die Birlenbacher Zweite kam wegen personeller Probleme der Gäste nicht zustande. In der Staffel 7 bejubelte die SG Arzbach/Nievern den zweiten Saisonsieg, während Nachbar FSV RW Lahnstein in der Staffel 6 lediglich um Sekunden den Premieren-Dreier gegen den Gast aus Winningen verpasste.