Plus Rhein-Lahn

B5: Erklimmt SG Rheinhöhen II die Spitze?

Ein Mini-Programm mit lediglich drei Partien steht am Wochenende in der Staffel 5 der Fußball-Kreisliga B an. Während die SG Birlenbach/Schönborn II und der FC Linde Berndroth sich nach turbulenter und farbenfroher Schlussphase schiedlich, friedlich mit 1:1 trennten (wir berichteten) wurden zwei Partien des 3. Spieltags verlegt: Das WW-Derby zwischen der SG Unterwesterwald und der SG Hundsangen III wird erst am kommenden Dienstag, 19 Uhr, auf der „Kaiserwiese“ in Niedererbach ausgetragen, die SG Aar-Einrich und der TuS Gückingen II vertagten sich auf Mittwoch, 25. September, 20 Uhr, in Hahnstätten. „Ein früherer Termin war nicht möglich“, erklärte Staffelleiter Horst Rohde hierzu.