B5: Anfangs geschlafen, dann Reaktion gezeigt – Wieder fünf Gegentore für Aufsteiger TuS Gückingen II

i In dieser Szene lässt Aar Einrichs Kjell Gemmer dem Nassauer Ihor Cherkalin zu viel Platz, um den Ball zu verarbeiten. Letztlich reichte Cherkalins Tor den Nassoven nicht zu Zählbarem in Hahnstätten. Foto: Andreas Hergenhahn

Mit einer Niederlage startete der TuS Nassau in die Fußball-Kreisliga B. Die SG Rheinhöhen entschied auch das zweite Duell der Reserven für sich und grüßt von der Tabellenspitze der Staffel 5. Unterdessen schnappte sich die FSV Osterspai II drei Derbypunkte in Braubach, für die SG Arzbach hingegen war erwartungsgemäß in Horressen nichts zu holen.