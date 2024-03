B3: Vinxtbachtal nun allein vor – Für Kempenich ist es Zeit, ein Ausrufezeichen zu setzen

Alles im Blick, alles in Griff hat derzeit die SG Vinxtbachtal Brohl, die auf das 4:1 bei der SG Niederzissen/Wehr (in Rot) ein 5:2 gegen Oberwinter II folgen ließ. Bereits am Freitag ist der neue Tabellenführer nun gegen Oberzissen II erneut gefordert. Foto: Vollrath