Plus Westerwald B2: Tino Philippi sichert Selters spät den Heimsieg – Niederahr II lässt den Knoten platzen Von Max Buchmayer, Leon Böckling Am achten Spieltag der Kreisliga B 2 ging es nur auf einem Sportplatz eng zu. Lesezeit: 2 Minuten

SG Selters/Maxsain/Siershahn - SG Alpenrod II 2:1 (1:1). Ein später Treffer brachte Selters einen wichtigen Heimsieg. „Von Anfang an haben wir das Spiel bestimmt und waren gut in der Partie. Wegen eines unnötigen Fehlers sind wir dann dumm in Rückstand geraten. Am Ende war der Sieg glücklich, aber nicht unverdient“, ...