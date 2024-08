Plus Westerwald

B2: Meudt durchkreuzt Plan der Herschbacher Reserve – Herschbach-Schenkelberg fertigt Selters ab

Von Max Buchmayer, Leon Böckling

Die SG Meudt/Berod und die SG Herschbach-Schenkelberg sorgten in der Kreisliga B 2 in Derbys für klare Verhältnisse. Auch für den SV Stockum-Püschen und den TuS Niederahr II gab's in dieser Klasse Siege.