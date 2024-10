Plus Westerwald B2: Leon Schenkelberg schießt SG Herschbach-Schenkelberg spät zu Sieg – SG Ahrbach II dreht ordentlich auf Von Max Buchmayer, Leon Böckling Für die Heimteams war das ein guter Spieltag in der Kreisliga B 2. Lesezeit: 1 Minute

SG Herschbach-Schenkelberg - SG Grenzbachtal 2:1 (1:0). In einem umkämpften Spitzenspiel sicherte sich der Gastgeber in der Nachspielzeit den Sieg. „Leider haben wir aus unserer spielerischen Überlegenheit nicht genügend Profit geschlagen. Am Ende hat ein Standard das Spiel entschieden. Ich freue mich total für die Mannschaft, dass sie nach dem ...