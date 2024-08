Plus Kreis Altenkirchen/Westerwald B1: SG Honigsessen feiert ersten Liga-Erfolg seit März – Aufsteiger Betzdorf II feiert gelungenen Einstand Von Jens Kötting i Auch wenn Honigsessens Torhüter Simon Vieth bereits geschlagen ist und auch Robin Maiwald (links) zu spät scheint, kann Daniel Schneider in dieser Szene nicht treffen. In die Torschützenliste konnte sich der FSV-Stürmer dennoch einmal eintragen. Foto: Manfred Böhmer/balu Kreis Altenkirchen. In der Kreisliga B 1 konnte nur die SG Gebhardshainer Land in der Fremde dreifach punkten. Die SG Alsdorf sicherte sich durch ein Remis im Stadtderby gegen die SG Offhausen-Herkersdorf immerhin ein Punkt. Ansonsten spielten die Heimteams ihr Heimvorteil aus. Lesezeit: 4 Minuten

Kreisliga B 1 SG Offhausen-Herkersdorf/Harbach – SG Alsdorf/Kirchen/F./W. 1:1 (0:0). Im Kirchener Stadtderby vor 150 Zuschauern teilten sich beide Teams verdientermaßen die Punkte. Lars Wiedner brachte die Offhausener in der 79. Minute in Führung, doch in der Nachspielzeit (90.+5) konnte Peer Pascal Pracht noch für die Alsdorfer ausgleichen. Zu Beginn hatten die ...