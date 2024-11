Plus Kreis Altenkirchen B1: Nach 25-minütiger Verspätung gerät Offhausen früh in Rückstand – Punkteteilung im Spitzenspiel in Daaden Von Jens Kötting i „Heute war eines unserer schlechteren Spiele“: Ingo Neuhaus, der Trainer der SG Niederhausen (schwarz-rote Trikots) sah eine verdiente Niederlage gegen den SV Adler Derschen (weiße Trikots). Foto: Manfred Böhmer/balu In der Kreisliga B 1 musste sich der Tabellenführer SG Atzelgift beim Topspiel in Daaden mit einem Punkt begnügen. SG Honigsessen feiert Sieg der Effizienz in Alsdorf. Lesezeit: 3 Minuten

Kreisliga B 1 SSV Hattert - SG Neitersen/Altenkirchen II 2:2 (1:1). Die Gäste gingen in der 12. Minute durch ein Eigentor von Maris Mostert in Führung, Benedikt Kohlhas konnte in der 40. Minute für die Hatterter ausgleichen. Durch einen verwandelten Foulelfmeter brachte Damian Henzel die Neiterser in der 52. Minute erneut in ...