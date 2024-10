Plus Kreis Altenkirchen/Westerwald

B1: Daaden und Steineroth bleiben weiter in Lauerstellung – Verfolger treffen nun aufeinander

Von Günter Gerhardt

i Florian Kolb (rechts in Gelb) gelang das zwischenzeitliche 3:0 für Daaden beim klaren 5:1-Sieg gegen Offhausen (graue Trikots). Foto: M. Böhmer/balu

In der Kreisliga B 1 verbuchte die SG Atzelgift/Nister einen Pflichtsieg gegen die zweite Mannschaft der SG Neitersen/Altenkirchen und bleibt weiterhin Tabellenführer. Auch die Spitzenmannschaften aus Gebhardshain und Honigsessen erledigten ihre Hausaufgaben mit deutlichen Siegen und bleiben vorn dabei. In der nächsten Woche kommt es dann in Honigsessen zum direkten Duell der beiden Verfolger.