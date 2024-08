Plus Simmern

B Staffel 9: Uhler/Kastellauns Coach Hartmann lässt Dampf ab vor Partie gegen Soonwald

Von Nico Balthasar

Bevor es die SG Uhler/Kastellaun am Mittwoch (19.30 Uhr) in Kastellaun in der vorgezogenen Partie des vierten Spieltag der Fußball-Kreisliga B Staffel 9 gegen das punktlose Schlusslicht SG Soonwald/Simmern besser machen kann, liegt Uhlers Coach Frank Hartmann das 0:4 bei Tabellenführer Dickenschied/Gemünden noch schwer im Magen.