B Staffel 9: Top-Spiel auf dem Dickenschieder Hartplatz – Der Dritte Ehrbachtal lachender Dritter?

Applaus von Trainer Patric Muders: Seine SG Ehrbachtal Ney hat fünf Spiele in Folge gewonnen. Der Tabellendritte könnte am Sonntag der lachende Dritte sein, wenn die SGE in Oppertshausen bei Unzenberg gewinnt und sich im Top-Spiel Dicklenschied und Weiler gegenseitig die Punkte abknöpfen. Foto: hjs-Foto